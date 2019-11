Machete, ascia e coltelli non dichiarati: denunciato. In 4 sorpresi a bruciare rifiuti

Combustione illecita di rifiuti e controlli in strada: raffica di denunce a Casarano.

Sono diverse le denunce sul territorio di Casarano, nell’ambito dell’operazione “Fire and the Sword”. Per porto abusivo di armi ed oggetti ad offendere, deferito un uomo a Casarano perché sorpreso a portare all’interno del proprio zaino un coltello a serramanico avente lama della lunghezza di 6 cm; per omessa denuncia di armi, sempre un soggetto di Casarano, trovato in casa con coltello della lunghezza cm. 30 avente lama di cm. 16, coltello della lunghezza cm. 19 avente lama di cm. 10, machete di 49 cm con lama forata di 36, machete di 51 cm con lama di 38, machete di 38 cm con lama da 26, pugnale di 21 cm con lama di 11, ascia di 30 cm con lama di 10, coltello da cucina cinese da 30 cm con lama da 18, teaser efficiente.

Quattro persone denunciate per “combustione illecita di rifiuti”, tra Casarano, Alliste, Racale e Melissano, poiché sorpresi a incendiare scarti di potatura e contenitori per la semina in polistirolo all’interno del proprio terreno agricolo.

Denunciate per evasione due persone tra Casarano e Melissano, perché non trovate in casa durante il controllo dei carabinieri.

Quindici le persone deferite per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Denunciato per appropriazione indebita un soggetto in possesso di uno smartphone rubato; per “accesso abusivo a sistemi telematici” e “truffa”, nei guai un soggetto, che, dopo aver ottenuto l’accesso all’email di una banca, con artifici e raggiri, è riuscita a farsi versare sul proprio iban da alcuni clienti la somma complessiva di 20mial euro.