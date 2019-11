Lavoratore in nero e irregolarità sulla sicurezza, ditta multata e sospesa

In una ispezione in una ditta di costruzioni scoperte irregolarità in materia di sicurezza e lavoro regolare.

A Taviano, i carabinieri con il supporti dei colleghi dell’ispettorato del lavoro di Lecce, dopo specifica ispezione relativa al contrasto del lavoro nero eseguito presso una ditta di costruzioni, hanno deferito per reati in materia di tutela del lavoro e previdenza sociale il legale rappresentate, per avere omesso di sottoporre alla prescritta sorveglianza sanitaria i lavoratori dipendenti e per non avere effettuato loro la prescritta formazione sui rischi presenti sui luoghi di lavoro.