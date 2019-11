Un bypass di fili sul contatore per rubare l’energia elettrica: 47enne nei guai

L’uomo è stato scoperto e arrestato dai carabinieri. Un arresto e due denunce per furto.

Aveva realizzato un bypass coi fili sul contatore dell’energia elettrica per ridurre i consumi reali dal 2015, per un danno accertato di circa dodicimila euro: finisce nei guai Davide Macrì, 47enne di Torre San Giovanni, scoperto dai carabinieri e arrestato per furto di energia elettrica. Lo stesso è stato denunciato per detenzione illegale di armi ed omessa denuncia delle stesse.

A Matino, invece, arrestato Antonio Giorgio Prete, 48enne, riconosciuto colpevole di un furto del 2011 perpetrato a Parabita e per il quale è stato condannato a sei mesi e a duecento euro di multa. L’uomo si trova ai domiciliari.