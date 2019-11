Alla vista degli agenti tenta la fuga ma viene fermato: nei pantaloni droga e mille euro

Finisce in manette un 25enne di Lecce, trovato con la droga e con denaro contante nei pressi di Piazzale Cuneo. Nei guai anche un ragazzo appena maggiorenne, indagato per detenzione ai fini di spaccio.

Cocaina nascosti nelle custodie sorpresa degli ovetti kinder e oltre mille euro in contanti nelle tasche dei pantaloni: è stato arrestato nel tardo pomeriggio di ieri, dagli agenti della sezione volanti della Questura di Lecce, nei pressi di Piazzale Cuneo, nel capoluogo salentino, Gianluca Quarta, 25enne del posto.

Il giovane, a bordo di uno scooter, notava una pattuglia e, per eludere il controllo, accostava il mezzo al lato della strada, nascondendosi tra alcune vetture parcheggiate, cercando di allontanarsi. Gli agenti, insospettiti dall’atteggiamento, lo raggiungevano e lo identificavano: scattava la perquisizione personale, che portava a trovare addosso al 25enne ben 8 involucri separati in cellophane trasparente, contenenti cocaina, che aveva nascosto in un ovetto kinder sotto la cintura dei pantaloni. Nella tasca anteriore dei pantaloni veniva inoltre trovata la somma di 1050,00 euro ritenuta provento dell’attività illecita di spaccio.

La perquisizione veniva estesa al domicilio del 25enne e, all’interno della camera da letto, dentro un armadio, veniva trovato un contenitore con della marijuana; nella tasca di un giaccone, veniva rinvenuto un ulteriore ovetto kinder, contenente altri 8 involucri di cocaina. Altri 20 involucri venivano trovati in un altro giaccone, sempre nell’armadio.

Gli accertamenti di Polizia si sono estesi anche all’autovettura nella sua disponibilità e, sotto il sedile, veniva trovato un altro involucro di cocaina, mentre nel garage, in una specchiera erano stati nascosti altri 5 involucri sempre di cocaina. Il peso complessivo dello stupefacente recuperato risulta essere di 31,09 grammi di cocaina e 0,90 di marijuana. Il 25enne si trova agli arresti domiciliari.