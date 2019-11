Parte la Terza Categoria interprovinciale: riflettori su Rinascita Refugees e Melpignano

Calcio d’inizio domani alle 14.30 per il campionato di Terza categoria interprovinciale.

Ai nastri di partenza 11 formazioni tra Lecce e Brindisi, con la novità assoluta della “Rinascita Refugees” Copertino, la squadra multietnica quasi interamente composta da calciatori richiedenti asilo e ospiti dello Sprar della cooperativa “Rinascita”.

“Domani con l’esordio ufficiale contro la Euro Sport Academy, inizierà una grande avventura sportiva nei campionati FIGC – commenta il direttore sportivo Vincenzo Nobile. I ragazzi allenati da mister Hassane, sconosciuti ai tanti, diverranno alfieri di una mission più grande: essere testimonial di un calcio inclusivo, partendo dalla periferia del calcio giocato “la terza categoria”. Sarà molto più di un campionato di calcio da “terzo mondo”, sarà la nostra Champions, perché metteremo in campo tutto ciò che siamo”. Presenzieranno al match il Presidente del C.R. FIGC Puglia, Vito Tisci e la delegata LND Lecce, Luana De Mitri.

Prima giornata che pone i riflettori anche sul Melpignano allenato da mister Cesare Catalano, impegnato in casa contro il Ceglie Messapica. Per il secondo anno consecutivo, dopo 30 anni di assenza, si torna in campo al “Comunale” di Melpignano, per il debutto in campionato, grazie agli sforzi compiuti dalla società sportiva presieduta da Salvatore Pappaccogli.

“Sarà una nuova stagione piena di emozioni - dichiarano entusiasti i dirigenti melpignanesi - con i nostri tifosi sempre accanto alla squadra. Un ringraziamento a tutti i sostenitori di questo progetto, dal mister ai calciatori, e a quanti amano questi colori con la speranza che possa essere un torneo avvincente pieno di soddisfazioni e di sportività”.

Terza Categoria, 1^ giornata – fischio d’inizio 14.30

Melissano - Amici Giallorossi

Melpignano – T. Ceglie Messapica

P. Galatone - GC Specchia

Presicce - V. Morciano

Rinascita Refugees - Euro Sport Academy

Riposa: Torchiarolo