Armi e cartucce nel muretto di una masseria. Nella cava vicina un autocarro rubato

Nelle verifiche dei carabinieri, rinvenute una pistola beretta, una pistola lanciarazzi e cartucce. Nelle vicinanze ritrovato un autocarro cassonato oggetto di furto. Nei guai un 20enne pregiudicato.

Pistole, cartucce e passamontagna trovati nel muretto a secco, all’esterno di un’abitazione rurale di un pregiudicato 20enne di Torre San Giovanni: sono in corso verifiche ulteriori sulle armi, ma intanto il giovane è finito in manette perché trovato in possesso, nella sua camera da letto di una noccoliera tirapugni in ferro, detenuta illegalmente e sottoposta a sequestro.

A seguito del rastrellamento dell’area limitrofa all’abitazione rurale, i militari hanno trovato nel muretto a secco e sequestrato una pistola marca beretta mod.34 cal.9, con matricola abrasa, completa di caricatore comprensivo di 6 cartucce dello stesso calibro, efficiente, in ottimo stato di conservazione; una confezione di 50 cartucce cal. 9 parabellum, in ottimo stato di conservazione, una pistola lanciarazzi priva di marca e in ottimo stato di conservazione, due passamontagna.