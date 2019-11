Showy Boys, prima in casa: sfida al Frascolla Taranto

Prima gara davanti al pubblico amico per la Showy Boys Galatina che Domenica 10 novembre per la seconda giornata del campionato regionale di II livello Serie D affronta il Frascolla Taranto.

Reduci dalla vittoria nel debutto stagionale sull’ostico campo della Polisportiva 74020, i bianco-verdi di mister Nuzzo tornano a giocare sul parquet del Palazzetto dello Sport “Fernando Panico” di Galatina con l’obiettivo di conquistare un altro prezioso risultato sportivo in questo avvio di torneo di serie D. La gara con i tarantini della Polisportiva Frascolla è l’occasione per gli allievi della Scuola Volley di mettere in evidenza al cospetto dei tifosi locali i progressi tecnici ottenuti in questi mesi di preparazione. Come detto, nel primo turno di campionato, la Showy Boys ha fatto suoi i tre punti in palio dalla sfida in terra tarantina, mentre il team Frascolla ha ribaltato, in casa, lo svantaggio per 0-2 con il Calimera-Leverano, aggiudicandosi poi il match al tie-break.

L’appuntamento per i tifosi bianco-verdi e gli appassionati di volley è per Domenica 10 novembre, alle ore 18, al Palasport Panico di via Chieti a Galatina.