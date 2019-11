Nascondono cocaina in un vaso e l’eroina nella lavatrice: in manette

Due arresti tra Collepasso e Matino, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Avevano scelto singolari nascondigli per la droga, ma non sono sfuggiti ai controlli dei carabinieri i due soggetti, finiti in manette nelle scorse ore, tra Collepasso e Matino.

Nel primo caso, è stato arrestato Marcello Caltabiano, 53enne residente a Collepasso, perché sorpreso con la droga all’interno del garage della propria abitazione e, in particolare, con dieci involucri, contenenti 7 grammi di cocaina, nascosti all’interno di un vaso di terracotta. Nel garage, trovato anche un giubbotto antiproiettile, con matricola rimossa. L’uomo si trova ai domiciliari.

A Matino, nei guai è finito Antonio De Filippo, 38enne del posto, sorpreso con un involucro contenente 33 grammi di eroina, un involucro con 2 grammi di cocaina e un terzo involucro con 2 grammi di marijuana, occultati nella lavatrice; rinvenuto anche un bilancino di precisione e materiale vario per tagliare lo stupefacente, un involucro con altri 10,5 grammi di marijuana, nascosto in una cantina di pertinenza, e 2080 euro in contanti dentro due giubbotti riposti in un armadio della camera da letto. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, mentre il denaro sarà depositato su libretto postale intestato al “Fondo unico Giustizia”. L’uomo si trova ai domiciliari.