Dopo l'agguato mafioso mitragliatrice e proiettili "riemersi" dai seminterrati delle case popolari

Nel corso di un’operazione i carabinieri di Casarano hanno rinvenuto in via Ungaretti un’arma e proiettili vari.

"Sorpresa" nei seminterrati delle palazzine di edilizia popolare Iacp, in via Ungaretti a Casarano: i carabinieri, infatti, hanno rinvenuto, nel corso di alcune perquisizioni scattate a pochi giorni dall'agguato avvenuto nelle strade cittadine, una pistola mitragliatrice calibro 7.65 browing, modello “V.Z.61 Skorpion”, avente matricola She 791419s, di fabbricazione cecoslovacca, funzionate e priva di munizionamento; e ancora nove proiettili calibro 38 speciali e un proiettile calibro 9.