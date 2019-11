In casa cocaina ed eroina: arrestato spacciatore 35enne

I carabinieri hanno rinvenuto 77 grammi di eroina e 3 grammi di cocaina, oltre a 700 euro ritenuti provento dello spaccio.



Spaccio di droga in casa. È finito in manette Piero Protopapa, 35enne di Racale, sorpreso dai carabinieri della locale stazione, durante un controllo su tutto il territorio volto a contrastare i reati in materia di stupefacenti. Gli agenti, con il supporto del personale dello squadrone eliportato cacciatori Puglia, hanno sorpreso il giovane in flagranza. Nella sua abitazione infatti i carabinieri hanno rinvenuto 77 grammi di eroina e 3 grammi di cocaina, nascosta in un barattolo all'interno di un armadio della camera da letto, un bilancino di precisione e 700 euro in contanti, ritenuti verosimilmente frutto dell'attività di spaccio.

L'arrestato, espletate le formalità di rito, è stato sottoposto ai domiciliari.