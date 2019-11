Rapina e tentata estorsione ai danni di un ragazzo: in due finiscono in manette

Arrestati i due malfattori che la notte del 20 ottobre scorso tentaroo il colpo ai danni di un 25enne di Racale.



Rapina e tentata estorsione ai danni di un ragazzo. Sono finiti in manette Ines Stamerra, 28enne, e Santino Apollonio, 46enne, entrambi di Racale. I due nella notte del 20 ottobre, avevano preso di mira un 25enne del posto tentando il colpo, fortunatamente non andato a segno: non armati e a volto scoperto, avevano tentato di rapinare di tutto il denaro in suo possesso il giovane, dopo aver bloccato la marcia della Ford Fiesta su cui viaggiava.



La vittima, dopo essere riuscita a fuggire a piedi portando con sè le chiavi della propriapropria auto, ha contattato i carabinieri per poi constatare, una volta riavvicinatosi all'auto, che era stata rubata la carta di circolazione. Su un biglietto i malfattori avevano però annotato il numero di un cellulare, utilizzato per chiedere, senza riuscirvi, 150 euro in denaro contante a fronte della restituzione del documento.

Le successive indagini condotte da carabinieri hanno consentito di assicurare malfattori alla giustizia.

La donna, già ai domiciliari al momento del misfatto, dovrà rispondere anche di evasione.