Mac Cosmetic cerca personale: offerte di lavoro anche in Puglia

La nota azienda di cosmetici canadese offre nuove opportunità di lavoro in diverse regioni italiane. Nello specifico Mac Cosmetics seleziona figure professionali per le aree Marketing, Sales, Finance & Accounting e Online/E-Commerce per le sedi in Trentino Alto Adige, Toscana, Puglia, Campania, Friuli Venezia Giulia e Veneto. Le figure ricercate sono:

Make Up Artist per le sedi di Bolzano, Bari, Napoli, Padova, Firenze eTrieste. I candidati devono essere appassionati di cosmetica, creativi e con spiccata attitudine al team working. Preferibilmente avere un diploma di Make Up Artist conseguito presso Accademie certificate e con pregressa esperienza;

Store Manager per la sede di Firenze. I candidati devono avere esperienza pregressa.