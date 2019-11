San Martino in festa: appuntamento in piazza a Nardò

Appuntamento lunedì in piazzetta delle Erbe con i sapori tipici e la buona musica.



San Martino si festeggia a Nardò in piazzetta delle Erbe. L’amministrazione comunale ha organizzato "San Martino in festa", un’occasione per ritrovarsi tutti in uno degli angoli più belli del centro storico e “celebrare” la notte più gustosa dell’autunno. A partire dalle 20, le prelibatezze di “Gusto e Sapore” di Pinuccio consentiranno di entrare nella dimensione enogastronomica tipica di San Martino: quella del gusto irraggiungibile della salsiccia, del sapore familiare delle pettule e, ovviamente, dell’immancabile bontà del vino neretino. La peculiarità della serata sarà quella di poter consumare tutto gratuitamente, naturalmente sino a esaurimento scorte. Non mancherà la musica, con i canti della terra d’Arneo delle Sorelle Gaballo e le sonorità pop e rock del gruppo La differenza.