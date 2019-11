Il salone del gusto apre i battenti: al via Agrogepaciok

Il Salone apre i battenti a Lecce Fiere sabato 9 novembre dalle 10 alle 19. Taglio del nastro alle 17. Diecimila metri quadri di spazio espositivo con oltre 400 prestigiosi marchi in vetrina e un ricco programma di eventi con più di 200 ore di alta formazione. Workshop, showcooking, laboratori e concorsi professionali i n programma nei Forum dedicati a Cucina, Pasticceria, Panificazione e Pizzeria. La fiera sposa anche quest’anno la solidarietà con una raccolta fondi a favore dell’Associazione Triacorda onlus per il progetto del Polo pediatrico del Salento.



Golosi e buongustai all’ascolto, preparatevi a trascorrere cinque giorni nella fiera delle meraviglie. Sabato 9 novembre, negli spazi di Lecce Fiere, in piazza Palio, si apre la quattordicesima edizione di “Agrogepaciok”, Salone nazionale della gelateria, pasticceria, cioccolateria e dell’artigianato agroalimentare organizzato dall’agenzia Eventi Marketing & Communication di Carmine Notaro.



Una fiera molto attesa dagli operatori del settore, ma anche dagli appassionati, interessati a conoscere le ultime tendenze e innovazioni (dalle materie prime alle attrezzature e accessori), testare nuovi prodotti e confrontarsi con i più rinomati maestri ed esperti nei settori del dolciario artigianale, gelateria, caffetteria, pizzeria, panificazione e ristorazione.



Presentato da Camera di Commercio, Confartigianato Imprese, Confcommercio, Confindustria, Confesercenti, Cna e Coldiretti di Lecce, il Salone è organizzato da Eventi Marketing & Communication con il patrocinio del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Provincia e Comune di Lecce, con il contributo della Regione Puglia – Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale - e con l’attiva collaborazione dell’Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato, dell’Associazione Cuochi Lecce aderente a Fic (Federazione italiana cuochi) e dei Maestri pizzaioli gourmet salentini (Mpgs) di Confcommercio Lecce. Media partner è la rivista Pasticceria Internazionale, punto d’incontro dei professionisti del settore sin dal 1978.



Sono più di 400 i marchi ospiti della fiera, un variegato parco espositori che attira ogni anno operatori, buyer e addetti ai lavori da tutta l’Italia interessati a “far volare il proprio business”, come recita lo slogan della 14esima edizione. Accanto all’area espositiva di ben 10mila metri quadri, Agrogepaciok propone un programma ricco di appuntamenti e oltre 200 ore di alta formazione tra laboratori in diretta, showcooking, workshop e competizioni tenuti da grandi chef e professionisti del settore.



Ricco il programma della prima giornata. Il Salone aprirà i battenti alle 10 e il taglio del nastro, alla presenza delle autorità, è fissato alle 17. Nel Forum di Cucina a cura dell’Associazione Cuochi Lecce-Fic guidata da Donato Micaletto, si svolgeranno laboratori e dimostrazioni sulla preparazione di un gustoso entrèe di benvenuto. Alle 17, appuntamento con il buffet inaugurale. Nel Forum di Pasticceriacoordinato dal maestro Giuseppe Zippo con l’Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce, si potrà assistere sin dal mattino alla preparazione della spettacolare torta di inaugurazione. Alle 17, buffet inaugurale. Nel Forum di Panificazione, a cura del maestro Angelo della Bona, tecnico Polin, si terranno per tutto il giorno laboratori in diretta con degustazione di pan dolce e focacce dolci, panini di pezzatura 500g in varie tipologie, zoccoletti farciti, pizza e focaccia, ciabatte con l’utilizzo tre tipi di farine, grissini e preparazione impasti. Alle 17, buffet inaugurale.





Infine nel Forum di Pizzeria, coordinato da Marco Paladini con il gruppo Maestri Pizzaioli Gourmet salentini (Mpgs) di Confcommercio Lecce, l’attenzione sarà focalizzata sulle “3 B del Mangiare la pizza: mangiare Bene, mangiare una Buona pizza e mangiare una Bella pizza”. Dalle 12 alle 14, preparazione in diretta di “aperi-pizza in teglia” e alle 17 buffet inaugurale.



Ogni giorno, inoltre, dalle 13.30 alle 15 e dalle 17 alle 19, si terranno degustazioni aperte a tutti nei Forum di Cucina, Pasticceria, Panificazione e Pizzeria, il cui ricavato sarà devoluto all’associazione Tria Corda Onlus per il progetto del Polo pediatrico del Salento. Non solo. Martedì 12 novembre, presso Ilex Disco & Restaurant a Lizzanello, si terrà anche una cena di beneficenza a sostegno della raccolta fondi per Tria Corda, organizzata da Agrogepaciok, Confcommercio e Confartigianato Imprese Lecce in collaborazione con Associazione Cuochi Salentini, Associazione Pasticceri Salentini e Mpgs, con il sostegno di Ristorante Semiserio, Ilex Disco & Restaurant, Officine Alimentari, Linciano, F&M, Mangiatorella, Kalé Cora (inizio previsto alle ore 21, per info e prenotazioni contattare 0832457864 oppure scrivere a info@agrogepaciok.it).