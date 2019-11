Perturbazione atlantica in arrivo: allerta meteo per temporali

Una nuova veloce perturbazione di origine atlantica sta per interessare le nostre regioni: già in mattinata assisteremo a un graduale aumento della nuvolosità con prime piogge (in parte già in atto) su Lucania occidentale e foggiano. Nel pomeriggio si accentuerà l'instabilità con piogge e temporali che potranno investire entrambe le regioni ma sempre a carattere irregolare: ancora una volta le precipitazioni maggiori si registreranno sul lato tirrenico. Primi fiocchi di neve oltre i 2000 metri sull'Appennino lucano.

Intanto una nuova e più intensa perturbazione, attualmente sulla Gran Bretagna, è pronta a fare il suo ingresso nel Mediterraneo a partire da domani sera.