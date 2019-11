Old Wild West approda a Lecce, si cerca personale

Si cercano ancora 5 operatori di sala per il ristorante della catena di burger&steak house più famosa d’Italia che aprirà i battenti il 5 dicembre vicino all'Università del Salento





Il primo Old Wild West della provincia di Lecce aprirà in via Calasso angolo via Carluccio, non lontano dall'Università del Salento. Old Wild West è una catena presente in tutta Italia che propone, in un'atmosfera western, hamburger di Black Angus irlandese, grigliate di carne, specialità tex-mex e altre proposte in stile "Burger e steak house"

L'apertura del nuovo ristorante è un'importante occasione per trenta giovani di avere un nuovo impiego in un'azienda solida e in forte e costante espansione. Cigierre, colosso della ristorazione italiana e proprietaria oltre che di Old Wild West anche dei marchi America Graffiti, Wiener Haus, Pizzikotto, Shi’s e Temakinho, è tutt'ora alla ricerca di personale per il nuovo staff di via Calasso. Le selezioni sono ancora aperte per 5 operatori di sala che si andranno ad aggiungere alle venticinque figure già arruolate e che fanno parte del team.



Com'è consuetudine del gruppo, le nuove leve verranno formate da Academy, l'istituto messo a punto da Cigierre che garantisce a tutti i suoi collaboratori un percorso di crescita professionale che li porterà a diventare autentici specialisti della ristorazione.