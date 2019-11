Nasce l’ospedale del Sud Salento: un baluardo contro i viaggi della speranza

Presentato il progetto del nuovo nosocomio, alla presenza del presidente della Regione, Michele Emiliano: nascerà nella zona industriale tra Maglie e Melpignano entro i prossimi sette anni.

È stato presentato in via ufficiale questo pomeriggio: il nuovo ospedale del Sud Salento sarà pronto entro i prossimi sette anni. La comunicazione durante il consiglio comunale aperto tenutosi a Maglie alla presenza del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, del direttore generale della Asl, Rodolfo Rollo, dei sindaci di Maglie Ernesto Toma e di Melpignano, Ivan Stomeo dell’eurodeputato Andrea Caroppo, dei consiglieri regionali Cristian Casili e Tony Trevisi (M5s), Sergio Blasi (Pd), del presidente della Provincia, Stefano Minerva e degli architetti dello studio Cucinella, vincitori del bando.

Un progetto ambizioso che cambierà la faccia della sanità salentina, con un investimento di 142 milioni di euro, a cui si aggiungeranno altri 3 milioni donati dalla famiglia Carrapa.

Il presidente Michele Emiliano ha voluto sottolineare i passi avanti fatti dalla sanità pugliese certificata da tutti i parametri di rilevazione della sanità: “Pur avendo 15mila addetti in meno dell’Emilia Romagna abbiamo fatto un balzo rilevante nell’offerta delle cure, e con il nuovo ospedale faremo un ulteriore avanzamento”.

Il sindaco Ernesto Toma ha ribadito l’orgoglio del territorio, chiedendo però di fare presto, abbassando i tempi della realizzazione finale. Stessa considerazione da parte del sindaco Ivan Stomeo, felice per la scelta della localizzazione del nuovo nosocomio.