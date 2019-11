Rete idrica e fognaria, interventi di completamento a Trepuzzi

Autorizzato l’inizio dei lavori per una serie di interventi sul territorio comunale.

Con deliberazione di Consiglio direttivo del 21 ottobre scorso, l’Autorità Idrica pugliese ha autorizzato l’inizio dei lavori per una serie di interventi segnalati dall’amministrazione comunale di Trepuzzi, necessari per il completamento delle infrastrutture idriche e fognarie.