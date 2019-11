Basket in carrozzina, Serie B: è tempo di Lupiae Team Salento

Al via domenica 10 novembre il campionato di Serie B 2019/20 di basket in carrozzina.

Un torneo ormai ben noto al pubblico leccese in quanto ha nella Lupiae Team Salento il suo punto di riferimento dentro e fuori dal rettangolo di giuoco. Una società che nel corso della sua storia ventennale ha costruito la sua identità sportiva e sociale a tal punto da essere sempre più un top club di categoria del basket in carrozzina nazionale.

Capitan Guarascio and friends sono quindi pronti, dopo le fatiche del precampionato sotto la guida del preparatore atletico Mauro Liaci, a riaccendere il pulsante dei riflettori del “PalaVentura” di Lecce in occasione del primo match che vedrà la squadra di casa affrontare il Montescaglioso (Matera).

“Per noi – dichiara Simone Spedicato, presidente giocatore del roster leccese – l’obiettivo di stagione sarà quello di conquistare uno dei primi due posti utili del girone D al fine di accedere ai play off. Un risultato minimo, in quanto riteniamo di avere in squadra grandi individualità ben coordinate dal suo direttore d’orchestra: coach Andrea Calò”.

Una prima di campionato che sugli spalti avrà la spinta energetica, e dei like in diretta, degli irriverenti e irresistibili youtuber “The Lesionati” in campo anche loro con una lodevole iniziativa a sostegno della Lilt.

Basket in carrozzina, Serie B girone D

1^ di campionato domenica 10 novembre

Lupiae Team Salento vs Boys Nova Salus : inizio match ore 11

Sede dell’evento: palazzetto dello sport di piazza Palio. Ingresso libero

Sito web: lupiaeteamsalento.com

Pagina fan: asdlupiaeteamsalento

Girone D, squadre partecipanti: Lecce, Bari, Barletta, Catania, Montescaglioso (MT), Palermo e Reggio Calabria.

Regolamento: accedono alla fase successiva (per la conquista dell’unico posto in palio per la Serie A) le prime due squadre di ogni girone (A, B, C e D).