Multe agli "sporcaccioni", Minerva: "Basta dare la colpa ai turisti, sono tutti gallipolini"

Il commento amaro del sindaco di Gallipoli sull'abbandono senza sosta di rifiuti in strada.



La caccia agli sporcaccioni che scambiano aiuole e zone incolte come personali discariche non conosce sosta. I Comuni per stanarli hanno installato in molte zone le cosiddette “fototrappole” e finalmente le multe iniziano a fioccare. Così accade a Gallipoli e il sindaco Stefano Minerva ha voluto pubblicare lo scatto d due “sporcaccioni” ripresi dalle telecamere, con un commento amaro:

“Mi domando se la pecca principale sia la mancanza di civiltà o la mancanza di furbizia. Siamo nuovamente di fronte alle numerose testimonianze date dalle fototrappole dislocate nei vari punti della città. Un lavoro reso possibile grazie alla Polizia Municipale che, con estrema dedizione, persegue questo obiettivo anche al di fuori dell’orario lavorativo.

Abbiamo una missione, nei mesi scorsi abbondantemente enunciata su tutti i canali a nostra disposizione: qualcuno ha forse interpretato le nostre come parole al vento; ma è spiacevole vedere poi che, nonostante tutto, ognuno continui a vivere nel proprio mondo fatto di indifferenza.