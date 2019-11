Travolta da un'auto, anziana muore sul colpo

La donna, una 81enne originaria di Novoli, risiedeva da tempo in provincia di Torino.



E' morta travolta da un'auto mentre attraversava la strada. La vittima è Lelia Guerrieri, 81enne originaria di Novoli da tempo residente in provincia di Torino, a Chiusa di san Michele. Il tragico incidente è avvenuto martedì scorso a Sant’Ambrogio di Torino: la donna stava attraversando la strada quando è stata travolta da un'utilitaria guidata da un 56enne. Troppo violento l'impatto: l'anziana, madre di tre figli, è morta sul colpo e inutili si sono rivelati i soccorsi prontamente allertati dall'automobilista che è rimasto sotto choc per quanto accaduto. Nonostante si fosse trasferita in Val Susa da molti anni, la donna ha mantenuto negli anni i legami con Novoli dove risiedono tutti i suoi parenti: i funerali si terranno infatti nel Salento.