La piccola Giorgia respira sola: ottimismo tra i medici

La piccola Giorgia continua a fare progressi. Questa mattina alle 3, ora italiana, i medici l'hanno estubata e adesso respira da sola. Non riesce ancora a parlare per via del mal di gola ma scrive per farsi capire. C'è tanto ottimismo tra i medici che la stanno monitorando: la bimba infatti reagisce bene ed è piena di energia.