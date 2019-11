Autunno in grande stile: forte ondata di maltempo in arrivo

Nel corso dei prossimi giorni, le perturbazioni atlantiche continueranno ad essere le protagoniste del Mediterraneo, con una serie di impulsi perturbati in ingresso sui settori occidentali e in movimento verso est.

Dopo la temporanea pausa della giornata odierna, con cielo sereno e poco nuvoloso, un nuovo fronte freddo in arrivo da ovest determinerà, tra la tarda serata e soprattutto nel corso della nottata di oggi, un ennesimo peggioramento delle condizioni del tempo sul Salento, con piogge e/o temporali in risalita dallo Ionio.

Possibile forte ondata di maltempo tra martedì e mercoledì della prossima settimana per l'affondo di una profonda saccatura nord-atlantica fin nel cuore del deserto algerino.