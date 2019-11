A Milano per solidarietà a Liliana Segre, Salvemini: “Impegno contro l’odio”

Il primo cittadino leccese sottolinea la volontà di attribuire il conferimento della cittadinanza alla senatrice.

Lecce si muove contro ogni rigurgito razzista e discriminatorio. Lo sottolinea il sindaco Carlo Salvemini che annuncia la partecipazione con altri primi cittadini, a Milano il prossimo 10 dicembre, insieme alla senatrice Segre, al 71° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani.

“Prima di quella data la nostra città -spiega Salvemini- aderirà alla "Rete delle città per la memoria, contro l’odio e il razzismo”. lo faremo, di concerto con tanti comuni italiani, approvando in ordine del giorno messo a punto da ALI-Autonomie Locali Italiane che impegna il Sindaco e la giunta a sostenere il percorso della Commissione istituita dal Senato della Repubblica; a coltivare la memoria dell’antifascismo e della lotta contro tutti i totalitarismi, dei crimini compiuti nelle guerre coloniali, delle leggi razziali, della persecuzione degli ebrei e dalla Shoah; a creare nuove azioni di sensibilizzazione culturale e civica contro il razzismo e la xenofobia e contro le discriminazioni di religione, in collaborazione con le diverse comunità di fede ed etniche, anche con lo scopo di promuovere e condividere le regole di cittadinanza; a sollecitare il Parlamento perché si completi la legislazione in contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza e le istituzioni preposte all’impegno alla vigilanza preventiva e all’applicazione più rigorosa delle misure previste dalla legislazione vigente”.