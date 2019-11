A Casarano presentato mister Dino Bitetto: "Qui per far bene"

Bitetto: “Scenderemo in campo con la stessa passione che hanno i tifosi”.

È stato presentato, nel corso di un’apposita conferenza stampa, il nuovo tecnico del Casarano, Dino Bitetto.

Nel dare il benvenuto a Bitetto, il presidente Giampiero Maci ha voluto ringraziare pubblicamente mister Pasquale De Candia, “per quello che ha dato al Casarano”. Bitetto, dal canto suo, si dice “contentissimo di essere a Casarano”. Il mister ha le idee chiare su cosa fare.

“Alcuni calciatori – spiega – li conosco, come D’Aiello, Mattera, Rescio; altri li ho allenati, come Foggia, Giacomarro e Iuliano. Per un uomo di calcio, come mi ritengo, non mi ci vorrà tanto per individuare le singole potenzialità e sfruttarle tutte, per cui non sono disorientato. Un punto di partenza ce l’ho, ho un modulo, ho una mia idea, ma solo dopo due, tre giornate, conoscendo le caratteristiche dei giocatori a disposizione, avrò le idee ancora più chiare. Otto punti dalla vetta sono tanti, ma siamo a due dalla zona playoff. L’importante è fare un campionato da protagonista. Ma più alto e difficile è l’obiettivo da raggiungere, più è stimolante”.

Poi il pensiero corre alla gestione di una rosa numerosa e di qualità come quella del Casarano.

“La rosa è ampia. Capisco bene – aggiunge il tecnico – che fra tanti giocatori, purtroppo, alcuni andranno in tribuna, ma non per demerito. La cosa che mi preoccupa un po’ è la gestione di tutti i giocatori durante la settimana, ma troverò le soluzioni. Ho una rosa su cui si può lavorare bene per darle, da subito, un’identità. La squadra deve avere un proprio modo di giocare e, in quel sistema di gioco, bisogna essere bravi in campo: i calciatori devono essere bravi a leggere, di volta in volta, le situazioni. L’obiettivo è di mettere in campo una squadra che si sappia far valere sempre e che giochi un calcio piacevole per i tanti appassionati che ci sono qui a Casarano. Di certo, scenderemo in campo con la stessa passione che hanno i tifosi”.