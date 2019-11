Finanziamento a Zollino, l'amministrazione destina risorse a tre interventi

Il sindaco Calò annuncia gli interventi da realizzare con i 50mila euro messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico col decreto Crescita.

Ci sono 50mila euro stanziati dal Ministero dello Sviluppo economico in favore del Comune di Zollino: a darne notizia è il sindaco del centro della Grecìa salentina, Edoardo Calò, che spiega come quella risorse verranno impiegate per tre interventi, ovvero, l’adeguamento dell'impianto di raccolta delle acque piovane presso l'eco-centro, il rifacimento del manto erboso del campo di calcetto di via Tondi, di proprietà comunale, e la sistemazione ed efficientamento dell'impianto semaforico all'intersezione tra viale Italia e via Stazione /via Regina Elena.

“Abbiamo deciso – afferma - di investire le risorse derivanti dal decreto crescita per realizzare tre interventi, in piena coerenza con il nostro programma elettorale sul quale abbiamo avuto la fiducia dei cittadini. I lavori permetteranno di adeguare alla normativa l'eco centro comunale per poi procedere, nella fase successiva, alla sua apertura dotando finalmente anche il Comune di Zollino di un servizio essenziale nell'ambito della raccolta dei rifiuti”.

“Inoltre – prosegue - abbiamo voluto mettere in sicurezza il campo di calcetto comunale, con il rifacimento del manto erboso, per permettere ai nostri giovani e ai tanti sportivi di poter praticare l'attività sportiva in piena sicurezza. Sempre in tema di sicurezza verrà sistemato ed efficientato con lampade a led il semaforo sito in viale Italia ormai danneggiato da anni, cosi da regolare il traffico e migliorare la sicurezza dei pedoni in un tratto di strada che vede il passaggio di molti mezzi pesanti e la vicinanza dell'istituto scolastico”.