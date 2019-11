Scorrano, Comune a rischio scioglimento: presentata relazione della commissione prefettizia

Terminato il lavoro della commissione prefettizia: ora spetterà al Viminale decidere sul futuro dell’amministrazione.

Rischia il commissariamento il Comune di Scorrano, alla luce di quanto accaduto nei mesi scorsi con l’operazione “Tornado” e dopo il lavoro svolto dalla commissione prefettizia, che ha consegnato la propria relazione e che finirà nelle mani del Viminale, chiamato a decidere il destino dell’amministrazione.

L’operazione del giugno scorso aveva portato a trenta arresti per associazione a delinquere e al coinvolgimento del sindaco, Guido Stefanelli, indagato a piede libero per concorso esterno in associazione mafiosa, con la sua cooperativa raggiunta da un’interdittiva antimafia. Il primo cittadino, che ha parlato con i pm insieme ai suoi legali, si è sempre dichiarato innocente e soprattutto, a livello politico, ha manifestato la volontà di andare avanti alla guida dell’ente, nonostante le defezioni che ha registrato nella sua maggioranza nei mesi successivi.