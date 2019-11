Galatone torna in campo. Negro: "Progetto ambizioso"

Tutto pronto per l'avvio del campionato di Terza Categoria, dal quale riparte il calcio galatonese con la Polisportiva Galatone. "Con convinzione ed entusiasmo", afferma il responsabile giallorosso.

Domenica 10 novembre prende ufficialmente il via il campionato di Terza Categoria delegazione Maglie. Ai nastri di partenza anche la Polisportiva Galatone, che ospiterà alle ore 14:30, presso il centro sportivo polivalente "A. Colitta", la Gioventù Specchia. "Non potevamo accettare che il calcio a Galatone potesse scomparire così, da un momento all'altro - dichiara il responsabile Antonio Negro - per questo, insieme agli altri amici imprenditori di Galatone, in estate ci siamo ritrovati e abbiamo deciso di ripartire. Con convinzione, entusiasmo ed un progetto ambizioso che consenta ai ragazzi del posto di cimentarsi in una prima squadra. Grazie ai tanti dirigenti esperti che provengono dalla vecchia Unione Sportiva Galatone contiamo di ben figurare e di toglierci delle belle soddisfazioni".

Accanto al presidente Negro, nello staff dirigenziale figurano Mino Migali (direttore generale), Tommaso Bellafronte (direttore sportivo), Pierino Murrone (segretario), Pippi Marra (responsabile sicurezza), Rocco Vetracca (team manager), Graziano Margiotta (responsabile web), Andrea Re e Fabrizio Bonetti (dirigenti accompagnatori). L'allenatore è Salvatore Margagliotti, coadiuvato da Giuseppe Simone (preparatore atletico e allenatore in seconda) e Luigi Ancora (preparatore dei portieri).

Assieme a Giovanni Riccardo, fantasista di comprovata caratura ed esperienza, la rosa è composta dai seguenti calciatori: Danilo Cesari, Luigi Cuppone, Giorgio Dell'Atti, Luca De Razza, Dario Diocleziano, Donato Filoni, Vito Giuri, Michele Margagliotti, Mattia Mastria, Flaviano Murrone, Marco Nico, Agostino Ramundo, Alessandro Ramundo, Andrea Ramundo, Andrea Rizzo, Damiano Pellegrino, Gabriele Pusterla, Alessandro Scarciello, Alessandro Settimo, Gabriele Stamerra.