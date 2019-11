Cagnazzo e Negro: forze giovani per la Bcc Volley Leverano

Forze fresche per la BCC Leverano chiamata ad invertire la tendenza negativa delle prime tre partite di serie A3 coincise con altrettante sconfitte.

Dalle prossime sfide di campionato coach Andrea Zecca potrà contare su due ragazzi che arrivano dal florido vivaio giovanile, protagonisti della promozione dalla serie D alla serie C l'anno scorso e quest'anno promossi in prima squadra.

Si tratta di Simone Cagnazzo, classe 1998, ruolo opposto, che dovrà far rifiatare capitan Alessandro Orefice nei momenti del match in cui coach Zecca lo riterrà opportuno ed Eugenio Negro, laterale classe 1994, che andrà a rinfoltire un settore composto da Galasso, Hukel e Gabriele Cagnazzo, fratello di Simone.

Per entrambi un'occasione unica, quella di esordire in serie A, provando a dare un contributo importante per la crescita della squadra gialloblù, obbligata a fare punti sin dalle prossime partite