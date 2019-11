Feste natalizie, il Comune cerca sponsor per arricchire eventi e allestimenti

Iniziativa analoga era già stata lanciata per la festa di Sant'Oronzo.

Il Comune di Lecce in cerca di sponsor per finanziare allestimenti e iniziative in occasione del Natale. Il bando è stato pubblicato sull'Albo Pretorio di Palazzo Carafa ed è indirizzato a tutte quelle aziende che vogliono collaborare con l'amministrazione per rendere più appetibile il cartellone di eventi della città. In cambio, ovviamente, di visibilità. L'iniziativa era già stata sperimentata per la festa di Sant'Oronzo e sia il sindaco Carlo Salvemini, che l'assessore alle Attività Produttive Paolo Foresio, sperano in una buona risposta dei privati.

“Una collaborazione virtuosa tra l’amministrazione, che rappresenta l’intera comunità cittadina, e le realtà aziendali più solide che lavorano sul nostro territorio, per un unico obiettivo di interesse generale – scrive Salvemini - rendere la nostra città più bella e attrattiva nel periodo natalizio, che già negli ultimi anni ha fatto segnare un positivo trend di crescita dal punto di vista del gradimento anche dal punto di vista turistico. La collaborazione tra il Comune e le realtà economiche del territorio su progetti di interesse generale è una leva di crescita importantissima alla quale occorre fare ricorso. ancor più quando occorre affrontare una sofferenza finanziaria che ti impone di fare bene con meno risorse. Con questo avviso ribadiamo l’idea che se la città, con le sue iniziative pubbliche, cresce, le ricadute positive sono garantire all’intero tessuto economico. e questo va nell’interesse di tutti, cittadini e aziende”.