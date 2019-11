"Rigoletto" al Politeama Greco: le foto del backstage

Venerdì sera il sipario del Politeama Greco di Lecce si aprirà per lasciar spazio alla prima rappresentazione del "Rigoletto" di Giuseppe Verdi. Si tratta della seconda e ultima opera in cartellone nella stagione organizzata da Opera in Puglia. Ieri, alla presenza di 900 ragazzi di scuola media, si sono svolte le prove generali. Nella gallery troverete le foto di scena e un piccolo racconto di cosa accade dietro le quinte di una rappresentazione così impegnativa: trucco, sartoria, camerini e tanto altro. Le foto sono di Andrea Gabellone.