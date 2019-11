Trapianto perfettamente riuscito: Giorgia reagisce bene

La piccola Giorgia Pagano è stata sottoposta nelle scorse ore a un difficile tramianto multiorgano. "S i è svegliata un attimo lamentandosi dei tubi ma non sente dolori alla pancia per fortuna" fa sapere la mamma.



Il trapianto multiorgano cui è stata sottoposta la piccola Giorgia è perfettamente riuscito. Lo fa sapere la sua mamma Elisa sulla pagina Facebook "Stellina di Berdon" dedicata al crowdfounding per le cure di Giorgia. Elisa, che in questi giorni di ansia e attesa non ha mancato di aggiornare i tanti salentini che hanno pregato per Giorgia, ha scritto: "L'intervento è perfettamente riuscito, Giorgia per ora è intubata, si è svegliata un attimo lamentandosi dei tubi ma non sente dolori alla pancia per fortuna. Vogliono che riposi e dorma ma lei non vuole, ha chiesto (facendo segni con la mano) di scrivere! Reagisce bene, ottimo così (tecnicamente). Ora la nostra priorità è stare accanto a Giorgia e muoversi in sua funzione, al resto penseremo dopo. Come ha detto questa mattina il chirurgo 'step by step' ".