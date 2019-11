Vestiti, mutande e una playstation: fanno la spesa senza passare dalla cassa. Due arresti

La coppia fermata poco dopo aver sottratto merce a tre negozi del centro commerciale Centrum.



Nella serata di ieri gli agenti di polizia hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, una coppia di ragazzi, Jolanda vestito 28enne originaria di Mesagne ma residente ad Acaya e Maurizio occhinero, 42enne di Lecce poiché resisi responsabili, in concorso tra loro, del reato di furto aggravato, commesso nei negozi Oviesse – Unieuro e Cisalfa.

Alle 18 la centrale operativa ha segnalato che all’interno del negozio Unieuro era stato commesso il furto di una consolle Playstation Sony, ad opera di un uomo calvo ed una donna, che subito dopo si erano allontanati in direzione di Viale Giovanni Paolo II.

I due sono stati fermati a poche decine di metri dal centro commerciale mentre, alla vista della volante, si stavano dando alla fuga mescolandosi con gli avventori del vicino bar.

Nel corso delle indagini eseguite sul posto è stato verificato che i due giovani erano stati visti entrare anche all’interno dei negozi Oviesse e Cisalfa.

Negli uffici della Questura, le persone fermate sono state sottoposte a perquisizione personale e, mentre la perquisizione operata a carico dell’uomo dava esito negativo, quella operata a carico della donna, effettuata con l’ausilio di personale femminile, dava esito positivo. La giovane aveva indosso una tronchesina in acciaio; un paio di forbici in acciaio della lunghezza di 18cm; un cartellino per indumenti con un prezzo di 285 euro; una piccola confezione in plastica contenete un campione di imbottitura; tre confezioni di calze tipo fantasmini, per un totale di 11 paia di vario colore; cinque paia di mutande da donna e due paio da uomo. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

Il direttore dell’Unieuro riferiva che il costo della consolle Play Station 4 Pro, asportata era di € 409,99. Mentre il resto del materiale asportato negli altri due negozi è ancora in corso di quantificazione.