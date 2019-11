ACI cerca personale: 242 nuovi posti di lavoro

Automobile Club d'Italia ha indetto procedure concorsuali, per titoli ed esami, per l'accesso all'area C, liv. econ. C1. Di seguito, il dettaglio dei posti.



- 200 posti per risorse con competenze in materia amministrativa;

- 8 posti per risorse con competenze in materia di contrattualistica pubblica;

- 8 posti per risorse con competenze in materia di reporting e controllo di gestione;

- 4 posti per risorse con competenze in materia di web comunication e social media;

- 4 posti per risorse con competenze in materia di gestione di fondi europei;

- 5 posti per risorse con competenze in materia di contabilita' pubblica;

- 10 posti per risorse con competenze in materia di analisi di organizzazione e processi amministrativi;

- 3 posti per risorse con competenze in materia di politiche del turismo e di turismo nel settore automotive.



Il testo integrale dei rispettivi bandi di concorso e' reperibile sul sito istituzionale dell'ente www.aci.it nella sezione pubblicità legale/bandi di concorso.



Le domande di ammissione alle suddette procedure concorsuali dovranno essere inoltrate, secondo le modalita' indicate nei relativi bandi, dalle ore 12,00 del 6 novembre 2019 alle ore 11,59 del 5 dicembre 2019.



Con la stessa deliberazione, l'ACI comunica, inoltre, che il numero dei posti del concorso per esami per la copertura di sei posti nell'area B, livello economico B1, il cui avviso e' stato pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 27 agosto 2019, e' aumentato da sei a sessantatre'.



Il testo integrale del bando di concorso e' reperibile sul sito istituzionale dell'ente www.aci.it, nella sezione pubblicita' legale/bandi di concorso.



Le domande di ammissione alla procedura concorsuale dovranno essere inoltrate, secondo le modalita' indicate nel relativo bando, dalle ore 12,00 dell'11 dicembre 2019 alle ore 11,59 del 10 gennaio 2020.