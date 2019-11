Maltempo sotto le aspettative: in attesa schiarite

Peggioramento previsto si è rivelato molto al di sotto delle aspettative, con fenomenologia intensa relegata esclusivamente in mare. La perturbazione in queste ore della mattina si sta gradualmente spostando verso Sud-Est e intanto sta interessando ancora le nostre regioni con residui fenomeni a carattere di rovescio sul Salento: nelle prossime ore avanzeranno schiarite via via più ampie con tempo più soleggiato nella seconda parte della giornata.