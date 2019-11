Recital per pianoforte, Tango duo in concerto per le cure palliative

In occasione della Giornata Nazionale delle Cure Palliative, l'Associazione Onlus Il Mantello di San Martino e il Centro Residenziale di Cure Palliative Hospice di San Cesario di Lecce organizzano il Recital per pianoforte che si terrà il giorno 16 novembre alle 18 presso il Conservatorio "T. Schipa", Via V. Ciardo n. 2 - Lecce. Ingresso libero. Al pianoforte Valeria Vetruccio e Agnese Carlucci