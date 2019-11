Solidarietà a Balotelli, Angelo Bisconti crea il pasticciotto tricolore

Dopo il dolce dedicato ad Obama, il pasticcere di Campi salentina ha deciso di omaggiare così il giocatore preso di mira con ululati razzisti allo stadio di Verona.

Nasce il pasticciotto tricolore dedicato a Mario Balotelli. L’idea non poteva venire che ad Angelo Bisconti, il titolare della pasticceria Cherì di campi salentina, che ha deciso così di dare il suo contributo di solidarietà al giocatore del Brescia preso di mira con ululati razzisti allo stadio di Verona. Una scelta di forte impatto, non nuova per Bisconti che in passato aveva anche creato il pasticciotto arcobaleno per i 50 anni dei movimenti di liberazione del mondo omosessuale