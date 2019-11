No al fotovoltaico sui terreni agricoli: il sindaco convoca il consiglio comunale

Il sindaco di Cutrofiano convoca un consiglio comunale in cui verrà espressa la contrarietà alla proposta di Sorgenia Renewables.

Monta il dissenso al progetto di un nuovo impianto fotovoltaico, presentato da Sorgenia Renewables, sui terreni agricoli tra Corigliano d’Otranto, Cutrofiano, Sogliano Cavour e Galatina e sul quale la Provincia di Lecce – Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale - con nota di protocollo n. 41070 del 9 ottobre scorso, ha comunicato ai Comuni e agli Enti interessati (Arpa – Regione etc), l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione dell’impatto ambientale della proposta.

L’impianto, da realizzarsi nel Comune di Corigliano d’Otranto, con elettrodotto aereo di connessione nei Comuni di Cutrofiano-Sogliano Cavour e Galatina, avrà una potenza di 10,8 MWp e interesserà un’area di circa 17 ettari. La connessione alla rete Elettrica Nazionale è prevista tramite la costruzione di una nuova linea elettrica aerea di media tensione che permetterà di allacciare l’impianto tramite un collegamento alla cabina primaria di Galatina localizzata a circa 5,29 Km in linea d’aria dall’impianto.