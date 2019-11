Le eccellenze del “Lanoce”, tre giorni per dare valore al merito scolastico

Prevista la consegna di borse di studio, di attestati di merito agli studenti dell’istituto che si sono distinti nel loro percorso scolastico, di attestati di partecipazione ai progetti di ampliamento dell’offerta formativa e delle certificazioni linguistiche.

A partire da domani. l’aula Magna dell’IISS “E. Lanoce” di Maglie sarà il centro dello svolgimento della tre giorni dedicata alla valorizzazione del merito scolastico.

Si comincia domani, con la giornata dedicata alle Eccellenze del Lanoce, alla quale interverranno anche il dirigente dell’USP Lecce, Vincenzo Melilli, e il sindaco del Comune di Maglie, Ernesto Toma, durante la quale sarà valorizzato il merito di quegli alunni che con costanza, impegno e dedizione hanno svolto un eccellente percorso di studi, conclusosi a luglio 2019 con il punteggio massimo previsto dall’ordinamento attuale, attraverso l’attribuzione di un premio.

Nella stessa giornata sarà consegnata una Borsa di studio, donata dal professor Mario Stefanizzi, in favore di uno studente del Settore Manutenzione Assistenza Tecnica.

Nel corso della cerimonia sarà inoltre presentata l’iniziativa deliberata dal Consiglio di Istituto di mettere a disposizione per l’anno scolastico l’importo di 6mila euro attraverso sei borse di studio da destinare ai migliori studenti dei diversi settori dell’IISS “E. Lanoce” che concluderanno eccellentemente il loro percorso di studi. La borsa di studio ha l’obiettivo di “accompagnare” gli studenti che risulteranno assegnatari nel loro futuro percorso lavorativo o universitario attraverso il “Salvadanaio Lanoce”.

La giornata di venerdì sarà dedicata ai Progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa e alla consegna degli attestati a tutti gli studenti che hanno preso parte al Corso di Cinese, ai Progetti per l’Inclusione, ai Progetti “Elogio alla Pietra Leccese” e “Pietra su Pietra: l’arte della muratura a secco”.

La giornata di sabato, infine, sarà incentrata sulla dimensione internazionale della formazione degli studenti e al consolidamento delle loro competenze di cittadinanza europea e vedrà la partecipazione del direttore generale dell’Università del Salento, Donato De Benedetto,