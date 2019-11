Si allontana da casa e fa perdere le tracce: ore d’ansia per un anziano salentino

L’uomo anziano si sarebbe allontanato da casa nella serata di ieri non facendo più ritorno.

Sono ore d’ansia per un anziano salentino, Rosario Caggiano, allontanatosi dalla sua abitazione, a Miggiano, nella serata di ieri e che non ha fatto più rientro in casa. A lanciare l’allarme sono stati i familiari, preoccupati dalle condizioni di salute dell’uomo: l’ultima volta che è stato visto, indossava un pigiama di ciniglia e un cappello di lana.