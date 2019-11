Petriccione: "Con la Lazio cattivi e concentrati"

Le parole del giocatore giallorosso in vista della delicata trasferta contro la Lazio.

Nove presenze in campionato, di cui sette da titolare. Jacopo Petriccione, passo dopo passo, ha scalato le gerarchie nel ruolo di play e ha preso in mano il centrocampo del Lecce, con esiti, sinora, molto soddisfacenti. “Sono soddisfatto di come sto facendo questo scorcio di campionato – ha detto il centrocampista giallorosso oggi in sala stampa – mi sento in un buon periodo di forma e questo sicuramente aiuta. Nelle ultime gare sono cresciuto sia fisicamente sia tecnicamente e devo continuare così”.

Il Lecce è reduce da quattro pareggi consecutivi contro Milan, Juventus, Sampdoria e Sassuolo. Tanto è il rammarico, soprattutto per i punti persi a Genova e domenica scorsa contro i neroverdi di De Zerbi: “Danno fastidio entrambi gli ultimi pareggi – continua Petriccione – anche se a Genova abbiamo dominato per lunghi tratti dell’incontro. Stiamo bene fisicamente ma dobbiamo continuare a lavorare sodo e migliorare”.

Domenica c’è un bruttissimo cliente come la Lazio di Simone Inzaghi: “Una tra le squadre più informa – commenta il numero 4 del Lecce –, riescono ad andare in gol con costanza e hanno un’idea di gioco da diversi anni. Sarà un compito difficile e dovremo essere cattivi e concentrati, dando il massimo. Sarà emozionante giocare all’Olimpico, ma una volta in campo si pensa solo a giocare”.