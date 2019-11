I topi invadono l'infopoint del Carlo V, la Giunta approva bonifica urgente

Vani i tentativi di "sfrattarli" messi in atto nei mesi estivi.

I topi invadono l'infopoint del Castello Carlo V e il Comune corre ai ripari. La presenza dei fastidiosi roditori era stata segnalata più volte nei mesi estivi dalle società che gestiscono l'Ufficio Info Point situato all'ingresso del castello ma le misure prese per provare a stanarli e allontanarli dal sito sono risultate vane.

Scatole- esche e numerosi interventi di derattizzazione non sono serviti a nulla. Da qui la decisione di Palazzo Carafa di procedere ad una bonifica più radicale di tutta l'area per allontanare- si spera – la colonia di topi che ha scelto il Carlo V come dimora. Per prima cosa si dovrà procedere allo svuotamento dei locali dai materiali e dalle strutture di vendita ed esposizione esistenti, che sarà a cura della concessionaria poi si procederà allo smontaggio della pedana di legno ubicata all’interno della biglietteria/reception e alla messa a nudo della struttura di sostegno esistente. Solo successivamente sarà avviata l'attività di pulizia, bonifica e disinfezione della zona sottostante, indispensabile per l’eliminazione dei ratti e la chiusura delle probabili tane esistenti.