Una colonna sonora per i film muti: 3 salentini sul podio nel concorso internazionale

Tre salentini sul podio di "Sounds of Silence": Valentina Forte, Francesco Verdicchio e Antonio Chirico, si sono aggiudicati il premio del prestigioso Concorso Internazionale di Composizione Musicale per le Immagini , organizzato da Edison Studio. I tre studenti fanno parte del Collettivo Mièles e sono iscritti al primo anno del corso di Laurea in Musica elettronica: insieme hanno deciso di partecipare al concorso per la sonorizzazione dei film muti degli anni '10 e '20, conquistando il secondo posto. I salentini hanno convinto i giudici con la colonna sonora di "My wife's relations", con l'attore Buster Keaton.