"Guido e figli" riapre i battenti: giovedì l'inaugurazione

Riapre giovedì lo storico locale sito in via XXV Luglio 12, nel pieno centro di Lecce guidato dalla famiglia Valente.

Riapre i battenti il nuovo "Guido e figli", storico locale sito in via XXV Luglio 12, nel pieno centro di Lecce. Guidato dalla famiglia Valente, è da sempre luogo di incontro di cittadini leccesi, turisti, artisti. Dopo un breve periodo di ristrutturazione, si presenta alla città completamente rinnovato, non dimenticando la storia che vanta dal 1950, dove fondatore fu proprio lo storico ristoratore e cavaliere del lavoro Osvaldo Valente.