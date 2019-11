"Un pazzo che amava il vino": 2° posto al concorso "Racconti divini" per il salentino Antonio Cotardo

Dopo lo straordinario successo ottenuto con la sua raccolta poetica dal titolo "Venticinque" e con il suo primo romanzo dal titolo " Il rumore degli errori/The noise of mistakes", continua a far parlare di sè il giovane cantante e scrittore di Caprarica di Lecce Antonio Cotardo. Questa volta lo fa attraverso un racconto intitolato “ Un pazzo che amava il vino”, con cui ha ottenuto un secondo posto al premio letterario “Racconti divini” indetto dalla casa editrice Giacovelli Editore, di Locorotondo. Il concorso prevedeva la stesura di un racconto a tema libero ispirato al tema del vino con conseguente pubblicazione dei 10 migliori testi su una raccolta che porta l’omonimo nome del premio. Tra questi 10 poi, sono stati premiati i primi 3 posti. Antonio Cotardo, il poeta giardiniere, si è distinto in mezzo a quasi un centinaio di racconti giunti da tutta Italia. La premiazione avrà luogo il giorno di San Martino proprio a Locorotondo. Il prossimo mese poi, in occasione della tradizionale fiera di Santa Lucia che si svolgerà il 15 dicembre, la comunità di Caprarica ospiterà i 10 autori coinvolti nella raccolta di racconti per la presentazione della stessa.



Uno stralcio del racconto…



“ Un foglio di carta, un calice semivuoto, una bottiglia di rosato e una penna rossa. Un misero foglio di carta, bianco, ripiegato in due e poggiato sul tavolo con sopra un mazzo di chiavi e una macchia di vino. Un foglio di carta, troppo grande per contenere così poche righe, troppo grande per essere sprecato in quel barbaro modo, troppo bianco per essere macchiato con la penna rossa. Sul vino si può sorvolare qualche volta, sulla penna no e nemmeno sulle parole. Le parole sono tutto, in certi casi! E poi dopo tutto quello che c’era stato tra noi, non meritavo forse qualche riga in più? Me lo chiedevo con sempre più insistenza. Furono attimi devastanti per me, istanti in cui la nostalgia mi stava facendo a pezzi lacerandomi il cuore. In quei giorni infatti ricorreva il nostro anniversario. La conobbi cinque anni prima, alla festa patronale del mio paese, Caprarica di Lecce. Era la fine di giugno, una stagione rivelatasi abbastanza insolita con un’alternanza di piogge, sole, grandine, vento forte, improvvisi sbalzi termici e picchi di quaranta gradi. Vi era in piazza la premiazione di un concorso fotografico ispirato ai mestieri di un tempo e nel rinfresco finale, avvicinatomi al bancone per rifocillarmi, intravidi questa donna con dei lunghi e ricci capelli castani, sguardo perso nel vuoto. Aveva un certo che di familiare e quel vestito verde smeraldo, seppur per parecchio tempo avessi continuato a canzonarla ricordandolo come verde pisello, le dava un’aura da diva. Senza farmi troppi scrupoli, dall’alto dei miei trentatré anni suonati, mi avvicinai con aria decisa: Rosso, bianco o rosato?

L’AUTORE