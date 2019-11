Scontro tra due auto: perde la vita un 22enne, lavorava in un noto pub

Sgomento tra i frequentatori de "Il cantiere": in un tragico incidente è morto il cameriere Pierfrancesco Copertino.



Violento incidente stradale ieri pomeriggio a Francavilla Fontana, nel brindisino, che è costato la vita a Pierfrancesco Copertino, 22enne e originario di Avetrana. Oltre che essere il portiere dell'Avetrana, squadra militante in Promozione, era molto conosciuto a Lecce: il giovane infatti lavorava come cameriere presso "Il cantiere", noto pub nei pressi dell'Obelisco. Il 22enne stava percorrendo la circonvallazione di Francavilla Fontana a bordo della sua Citroen C3, quando per cause ancora da accertare ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro una Volvo. Un impatto che gli è stato fatale. Per il giovane infatti, soccorso immediatamente dai sanitari del 118, non c'è stato nulla da fare.

Sgomento tra tutti gli assidui frequentatori del pub leccese che conoscevano bene Pierfrancesco.



Foto di Lo strillone