Allerta meteo: violenti temporali in arrivo

Una nuova perturbazione sta investendo il centro-sud e nelle prossime ore porterà piogge e temporali, ma non ovunque con la stessa intensità.



Le zone più a rischio per i temporali sono il versante tirrenico (specie Campania già al mattino) e il Salento (specie leccese nel pomeriggio): qui non sono esclusi sistemi "V-shape" o Mcs con forti raffiche di vento, precipitazioni abbondanti e fenomeni vorticosi. Altrove le piogge saranno più deboli, irregolari e intermittenti.