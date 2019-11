Scirocco sferza la costa, con autogru recuperata la barca arenatasi a Porto Cesareo

Il recupero nella mattinata da parte del proprietario, con l’ausilio di un’autogru che ha sollevato il natante posizionandolo su un rimorchio.

È stata recuperata nella tarda mattinata di oggi dalla guardia costiera la barca a vela, di circa 8 metri, tipo “Aloa 27”, arenatasi sui bassi fondali del litorale di Porto Cesareo, dopo il forte vento di scirocco che ha sferzato la costa ionica.

Nella giornata di ieri, i militari dell’Ufficio locale marittimo di Torre Cesarea avevano riferito alla Sala Operativa della Capitaneria di porto Gallipoli, che l’imbarcazione in questione, a causa del forte vento, era stata sospinta sui bassi fondali prospicenti la meda luminosa della rada di Levante. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine, per accertare l’assenza di feriti a bordo o di dispersi, nonché eventuali danni ambientali.

Risaliti alle generalità del proprietario, un sessantacinquenne leccese, il personale della Capitaneria lo diffidava a rimuovere quanto prima l’imbarcazione spiaggiata e a eliminare i potenziali effetti dannosi per l’ambiente marino, per il litorale e per gli altri interessi dello Stato Italiano, considerando anche il peggioramento delle condizioni meteo marine.