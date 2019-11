Senso Civico, Pellegrino contro accordo con Articolo Uno: "Snatura l'associazione"

Un accordo fresco ma già messo in discussione: non c’è serenità per l’alleanza tra Senso Civico e Articolo Uno, dopo l’uscita del consigliere regionale, Paolo Pellegrino, che critica il patto in vista delle prossime regionali.

“L’annunciata alleanza programmatica ed elettorale di Senso Civico con Articolo Uno merita – afferma -, a mio avviso, qualche riflessione. Un anno fa la nostra associazione politica è nata con un approccio molto innovativo: intercettare tutti quegli elettori che non si riconoscono più nei partiti tradizionali e tutte quelle figure civiche e professionali che vogliono dare un reale contributo, senza bandiere e simboli tradizionali, alla crescita della nostra regione”.

“Ora invece – prosegue - presentare un accordo con un partito contraddice e snatura quella missione generando confusione non solo nei sostenitori che in questo primo anno di vita si sono avvicinati al nostro movimento, ma soprattutto nei territori. Territori che non sono stati minimamente coinvolti in questa scelta sulla quale, lo ammetto, nutro forti perplessità. Io credo ancora nel progetto di Senso Civico e sono fiero di esserne stato tra i fondatori assieme ad altri amici e colleghi, fortemente convinti della necessità di cambiare l’offerta elettorale. Soprattutto in una fase in cui i partiti tradizionali sono stati travolti da nuove forze politiche che basano il proprio consenso sul populismo e sul sovranismo”.