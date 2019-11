Era stato ferito in Afghanistan, Medaglia d'oro al militare salentino

Ieri, in prefettura, la premiazione del caporal maggiore dell’esercito Paolo Pascali, rimasto ferito in un attentato del 2013.

Si è tenuta ieri 4 novembre, presso la Prefettura di Lecce, la cerimonia di consegna della Medaglia d’Oro ricordo, quale “Vittima del Terrorismo”, concessa dal Presidente della Repubblica al Caporal Maggiore scelto Paolo Pascali, originario di Caprarica, effettivo all’82° Reggimento Fanteria “Torino” di stanza a Barletta, reparto dell’Esercito Italiano dipendente dalla Brigata Meccanizzata “Pinerolo”.

Il Prefetto del capoluogo salentino, Maria Teresa Cucinotta, ha consegnato l’onorificenza al soldato gravemente ferito in missione in Afghanistan, alla presenza di autorità civili e militari durante la celebrazione del 4 novembre “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”.

L’attentato in cui fu coinvolto Pascali nell'aprile 2013 avvenne nel distretto di Shindand, centro della provincia occidentale di Herat in Afghanistan dove, durante una ricognizione per stabilire contatti con la popolazione locale, un ordigno artigianale improvvisato esplose al passaggio della pattuglia colpendo il mezzo blindato “Lince” sul quale il militare viaggiava insieme ad altri colleghi.